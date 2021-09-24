TDFC X: Павел Шульский победил Игоря Вильчицкого единогласным решением

Павел Шульский победил Игоря Вильчицкого на бойцовском турнире на голых кулаках TDFC X.

По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Шульскому.

Для Вильчицкого этот бой стал дебютным в Top Dog FC. Шульский одержал третью победу при одном поражении.

Один из главных поединков вечера — Вячеслав Дацик против англичанина Рэнди Рэндая. На счету 41-летнего россиянина 6 побед из 14 боев в смешанных единоборствах.

Прямую трансляцию турнира TDFC X можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также на YouTube-канале «СЭ».