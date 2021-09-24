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TDFC X: Павел Шульский победил Игоря Вильчицкого единогласным решением

24 сентября 2021, 23:57
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Павел Шульский победил Игоря Вильчицкого на бойцовском турнире на голых кулаках TDFC X.

По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Шульскому.

Для Вильчицкого этот бой стал дебютным в Top Dog FC. Шульский одержал третью победу при одном поражении.

Один из главных поединков вечера — Вячеслав Дацик против англичанина Рэнди Рэндая. На счету 41-летнего россиянина 6 побед из 14 боев в смешанных единоборствах.

Прямую трансляцию турнира TDFC X можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ, а также на YouTube-канале «СЭ».

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Александр Кравченко все материалы автора

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