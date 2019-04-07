Дацик проведет первый поединок после освобождения 15 апреля

Российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля, информирует ТАСС.

– Дацик 15 апреля проведет бой с Артемом Тарасовым, – приводит слова организаторов поединка ТАСС.

28-летний боец ММА и популярный Youtube-блогер Артем Тарасов провел 5 боев (5 побед). Спортсмен выступает в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

38-летний Дацик освободился из колонии в феврале. Согласно Sherdog, с 1999 по 2006 годы провел в ММА 12 боев (5 побед, 7 поражений). Вес Дацика сейчас составляет порядка 150 килограммов.

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