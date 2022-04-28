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Сегодня, 16:35

Цзю дал советы Молекуле Ада перед поединком с Бабаниным

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский боксер Костя Цзю дал советы Евгению Орлову, известному по прозвищу Молекула Ада, перед поединком против Максима Бабанина в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Велосипед нельзя придумывать, он существует. Можно поставить другую скорость, изменить, но колеса есть колеса. Поэтому есть такое — школа бокса. Школа бокса — в теории она одна. Поэтому я очень рад, что ты это напомнил, все мои методики идут от фундамента. Фундамент — это и есть та школа», — приводит слова Цзю РЕН ТВ.

В главном событии вечера Федор Чудинов и Азизбек Абдугофуров сразятся за титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном бою встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич.

В рамках большого шоу состоится реванш Дениса Вильданова по прозвищу Большой Папа и Макса (Топора) Щербакова. Боксер Бабанин сразится против Молекулы Ада.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/968867-tsziu-dal-sovety-molekule-ada-pered-poedinkom-s-babaninym
Костя Цзю
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