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Сегодня, 16:25

Чудинов заявил, что на ринге во время боя против Абдугофурова будет жарко

Анна Горшкова
Корреспондент
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Узбекский боксер Азизбек Абдугофуров прокомментировал предстоящий бой против россиянина Федора Чудинова за пояс чемпиона суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Каким бы Федор ни был величайшим спортсменом, у меня только уважение к нему, но никакой боязни. Я приехал в Москву, чтобы победить его», — приводит слова Абдугофурова РЕН ТВ.

Чудинов ответил сопернику и намекнул, что на ринге будет жарко, как в июльский день в Ташкенте.

Поединок Абдугофурова и Чудинова станет главным боем турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля в Москве. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/968920-chudinov-o-boe-protiv-abdugofurova-obeshchaiu-v-ringe-budet-zharko
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