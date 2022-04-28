Чудинов заявил, что на ринге во время боя против Абдугофурова будет жарко

Узбекский боксер Азизбек Абдугофуров прокомментировал предстоящий бой против россиянина Федора Чудинова за пояс чемпиона суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Каким бы Федор ни был величайшим спортсменом, у меня только уважение к нему, но никакой боязни. Я приехал в Москву, чтобы победить его», — приводит слова Абдугофурова РЕН ТВ.

Чудинов ответил сопернику и намекнул, что на ринге будет жарко, как в июльский день в Ташкенте.

Поединок Абдугофурова и Чудинова станет главным боем турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля в Москве. Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

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