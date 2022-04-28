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Сегодня, 16:50

«Почему бы и нет?» Орловский готов подраться с Дациком

Орловский готов провести реванш с Дациком по правилам бокса
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (33-20) заявил, что готов провести реванш с Вячеславом Дациком (6-8) по правилам бокса.

«Бой с Дациком по боксу? Почему бы и нет? Но давайте все оставим на потом, — сказал Орловский в интервью «СЭ». — Я, слава богу, под контрактом у UFC. У меня он только начался, поэтому неизвестно, где будет Дацик и где буду я через какой-то промежуток времени. За деньги почему бы нет? Все же имеет свою цену».

Орловский и Дацик бились в 1999 году на M-1 MFC. Для обоих бойцов это был дебютный бой в профессионалах. Тот поединок Орловский проиграл нокаутом в первом раунде.

Орловский проведет следующий бой 30 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC on ESPN 35. Противостоять ему будет американец Джейк Коллье (13-6).

Андрей Орловский
Вячеслав Дацик
UFC
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