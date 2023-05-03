Чейл Соннен: «Нганну и PFL пришли к соглашению»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) продолжит свою карьеру в лиге PFL.

«Срочные новости: Bellator никогда не делал предложение Франсису. PFL и Франсис пришли к соглашению. Я не могу гарантировать вам, что Франсис когда-либо примет участие в поединке, но если он это сделает, то только с выгодой для себя», — написал Соннен в Twitter.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.