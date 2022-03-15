Бетербиев и Смит могут провести бой 18 июня в Нью-Йорке

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев может провести бой против чемпиона WBO в этом весе Джо Смита 18 июня на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Об этом пишет издание BoxingScene, заявив, что компания Top Rank зарезервировала арену на эту дату.

Ранее промоутер Боб Арум, который представляет интересы Бетербиева, сообщил, что объединительный поединок между Бетербиевым и Смитом пройдет в июне из-за Рамадана.

«Бетербиев очень религиозен. Он не может боксировать во время Рамадана», — говорил Арум в интервью IFL TV.

Бетербиев в прошлом поединке отправил Маркуса Брауна в нокаут в 9-м раунде. Бой состоялся 17 декабря 2021 года в Bell Centre в Монреале, Канада. Смит выиграл у Стива Джеффрарда 15 января 2022 года в Turning Stone Resort Casino в Нью-Йорке, США. Бой завершился нокаутом в 9-м раунде.