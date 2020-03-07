UFC 248: прямая трансляция

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир UFC 248. Шоу возглавит бой между чемпионом UFC в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей и кубинцем Йоэлем Ромеро. Также на турнире состоится поединок между чемпионкой UFC в женском минимальном весе китаянкой Вейли Чжан и полькой Йоанной Енджейчик.

В шоу примет участие российский полутяжеловес Сафарбек Сафаров, который сразится с бразильцем Родолфо Виейрой. Бой пройдет в предварительном карде.

Поединки предварительного карда начнутся в 02.30 мск, а основного — в 06.00 мск. Соответственно главный бой турнира стартует приблизительно в 08.00 мск.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на канале UFC ТВ (доступен на видеосервисе More TV, мультимедийной платформе Wink, для абонентов интерактивного ТВ от Ростелеком и Триколор ТВ).

Основной кард

Средний вес (до 83,9 кг): Исраэль Адесанья (Нигерия) — Йоэль Ромеро (Куба).

Женский минимльный вес (до 52,2 кг): Вейли Чжан — Йоанна Енджчейчик.

Легкий вес (до 70,3 кг): Бенеил Дариуш (США) — Драккар Клозе (США).

Полусредний вес (до 77,1 кг): Нейл Магни (США) — Ли Цзянлян (Китай).

Полусредний вес (до 77,1 кг): Алекс Оливейра (Бразилия) — Макс Гриффин (США).

Предварительный кард

Полулегкий вес (до 65,8 кг): Хосе Альберто Киньонес (Мексика) — Шон О'Мэлли (США).

Легкий вес (до 70,3 кг): Марк О. Мадсен (Дания) — Остин Хаббард (США).

Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Родолфо Виейра (Бразилия) — Сафарбек Сафаров (Россия).

Средний вес (до 83,9 кг): Дерон Уинн (США) — Джеральд Миршерт (США).

Женский минимальный вес (до 52,2 кг): Эмили Уайтмайр (США) — Поляна Виана

(Бразилия).

Полулегкий вес (до 65,8): Джамал Эммерс (США) — Гига Чикадзе (Грузия).

Легчайший вес (до 61,2 кг): Гуидо Санетти (Аргентина) — Данаа Батгерел (Монголия).