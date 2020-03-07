UFC 248: прямая трансляция
В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет турнир UFC 248. Шоу возглавит бой между чемпионом UFC в среднем весе нигерийцем Исраэлем Адесаньей и кубинцем Йоэлем Ромеро. Также на турнире состоится поединок между чемпионкой UFC в женском минимальном весе китаянкой Вейли Чжан и полькой Йоанной Енджейчик.
В шоу примет участие российский полутяжеловес Сафарбек Сафаров, который сразится с бразильцем Родолфо Виейрой. Бой пройдет в предварительном карде.
Поединки предварительного карда начнутся в 02.30 мск, а основного — в 06.00 мск. Соответственно главный бой турнира стартует приблизительно в 08.00 мск.
Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на канале UFC ТВ (доступен на видеосервисе More TV, мультимедийной платформе Wink, для абонентов интерактивного ТВ от Ростелеком и Триколор ТВ).
Основной кард
Средний вес (до 83,9 кг): Исраэль Адесанья (Нигерия) — Йоэль Ромеро (Куба).
Женский минимльный вес (до 52,2 кг): Вейли Чжан — Йоанна Енджчейчик.
Легкий вес (до 70,3 кг): Бенеил Дариуш (США) — Драккар Клозе (США).
Полусредний вес (до 77,1 кг): Нейл Магни (США) — Ли Цзянлян (Китай).
Полусредний вес (до 77,1 кг): Алекс Оливейра (Бразилия) — Макс Гриффин (США).
Предварительный кард
Полулегкий вес (до 65,8 кг): Хосе Альберто Киньонес (Мексика) — Шон О'Мэлли (США).
Легкий вес (до 70,3 кг): Марк О. Мадсен (Дания) — Остин Хаббард (США).
Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Родолфо Виейра (Бразилия) — Сафарбек Сафаров (Россия).
Средний вес (до 83,9 кг): Дерон Уинн (США) — Джеральд Миршерт (США).
Женский минимальный вес (до 52,2 кг): Эмили Уайтмайр (США) — Поляна Виана
(Бразилия).
Полулегкий вес (до 65,8): Джамал Эммерс (США) — Гига Чикадзе (Грузия).
Легчайший вес (до 61,2 кг): Гуидо Санетти (Аргентина) — Данаа Батгерел (Монголия).