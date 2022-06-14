Ронда Роузи призналась, ради какой соперницы она вернется в UFC

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи (12-2) сообщила, что готова вернуться в UFC только ради поединка с Джиной Карано (7-1).

«Я не вернусь в ММА. Ну... есть только один человек, ради которого я готова вернуться. Это Джина Карано, — сказала Роузи в интервью Post Wrestling. — Из-за нее я начала драться. Я всегда буду ей благодарна. Если бы она сказала: «Ронда, я хочу сразиться с тобой завтра», я буду драться. Это было бы на уважении, а не что-то типа: «Да пошла ты!» Если кто-нибудь хочет организовать этот бой, я готова. Я люблю Джину. Спасибо тебе за все, что ты сделала».

Роузи завершила карьеру в UFC после поражения от Аманды Нуньес (21-5) 30 декабря 2016 года на UFC 207. Роузи упала в технический нокаут в первом раунде.

Карано в последний раз дралась в ММА в 2009 году. Тогда она потерпела единственное поражение от Крис Сайборг (26-2) на Strikeforce техническим нокаутом в первом раунде.