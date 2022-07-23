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Сегодня, 21:47

Кенкерли назвал Дацика явным фаворитом в бою с Монсоном

Алексей Еремин
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Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли считает Вячеслава Дацика фаворитом в поединке с Джеффом Монсоном.

«Явный фаворит для меня, конечно, здесь Вячеслав Дацик. Он набирает обороты. Мощь у Славы достаточно большая. Хочу пожелать всем хорошего поединка, ребятам, чтобы они порадовали нас этим боем», — приводит слова Кенкерли РЕН ТВ.

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1003960-kenkerli-nazval-svoego-favorita-v-boiu-datsik-monson
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
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