Чемпион лиги пощечин Камоцкий — о Дане Уайте: «Классный дядька, ладим хорошо»
Российский чемпион лиги почещин Power Slap Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» ответил на вопрос о взаимоотношениях с главой лиги Даной Уайтом.
«Классный дядька, ладим хорошо. Еще бы я английский знал, а так через переводчиков общаемся», — приводит слова Камоцкого РЕН ТВ.
30 января Камоцкий стал чемпионом лиги по пощечинам Power Slap в супертяжелом весе. В финале россиянин победил американца Лейна Вернса единогласным решением судей — 50:44, 50:44, 48:46.
Источник: РЕН ТВ
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