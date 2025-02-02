Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

2 февраля, 23:58

Чемпион лиги пощечин Камоцкий — о Дане Уайте: «Классный дядька, ладим хорошо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский чемпион лиги почещин Power Slap Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» ответил на вопрос о взаимоотношениях с главой лиги Даной Уайтом.

«Классный дядька, ладим хорошо. Еще бы я английский знал, а так через переводчиков общаемся», — приводит слова Камоцкого РЕН ТВ.

30 января Камоцкий стал чемпионом лиги по пощечинам Power Slap в супертяжелом весе. В финале россиянин победил американца Лейна Вернса единогласным решением судей — 50:44, 50:44, 48:46.

Источник: РЕН ТВ
Дана Уайт
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Врачи спасли гимнастку Казакову, на которую рухнула 95-килограммовая люстра
«Атаки» на российский футбол не существует, а санкции от США были предсказуемы. О чем говорил Дюков после переизбрания на пост главы РФС
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США ради отмены пошлин
Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов рассказал о своей пенсии
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Захарова вспомнила анекдот о маленькой моли в ответ на слова Зеленского
Популярное видео
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпион лиги пощечин Камоцкий признался, что хочет встретиться с Роналду

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости