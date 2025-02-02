Чемпион лиги пощечин Камоцкий — о Дане Уайте: «Классный дядька, ладим хорошо»

Российский чемпион лиги почещин Power Slap Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» ответил на вопрос о взаимоотношениях с главой лиги Даной Уайтом.

«Классный дядька, ладим хорошо. Еще бы я английский знал, а так через переводчиков общаемся», — приводит слова Камоцкого РЕН ТВ.

30 января Камоцкий стал чемпионом лиги по пощечинам Power Slap в супертяжелом весе. В финале россиянин победил американца Лейна Вернса единогласным решением судей — 50:44, 50:44, 48:46.