Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 10:32

Чемпион лиги пощечин Камоцкий признался, что хочет встретиться с Роналду

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень» рассказал, что хотел бы встретиться с футболистом сборной Португалии Криштиану Роналду.

30 января Камоцкий стал чемпионом лиги по пощечинам Power Slap в супертяжелом весе. В финале россиянин победил американца Лэйна Вирнса единогласным решением судей — 50:44, 50:44, 48:46.

«Видел, что Шара Булет виделся с Криштиану Роналду, я тоже хочу увидеться с Криштиану Роналду, но ничего не сказал. Что вышло, то вышло, главное, что забрал пояс», — заявил Камоцкий на пресс-конференции.

Криштиану Роналду
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Турнир UFC 312 пройдет в Австралии в ночь на 9 февраля
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
CBS узнал о требовании команды Трампа к членам руководства ФБР уйти в отставку
Имавов и Адесанья проведут бой в главном событии UFC Fight Night 250
Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек из пожара на северо-западе Москвы
Популярное видео
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россиянин Камоцкий стал чемпионом Power Slap — лиги по пощечинам главы UFC

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости