Чемпион лиги АСА назвал Александра Емельяненко переоцененным бойцом

Чемпион лиги АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров в интервью «СЭ» назвал Александра Емельяненко переоцененным бойцом.

Ранее Гончаров критиковал Емельяненко в интервью и в социальных сетях.

— Хотели бы провести бой с Емельяненко?

— Нет. У меня другая дорога.

— Это переоцененный боец?

— Я считаю, что да.

21 февраля Гончаров проведет защиту титула в поединке с Мухуматом Вахаевым. Они повздорили во время интервью пресс-службе АСА, но на церемонии взвешивания пожали друг другу руки. «Негатива к Вахаеву у меня нет», — сказал Гончаров. По словам Гончарова, по контракту с АСА у него остался один бой.

На счету 33-летнего Гончарова 15 побед и 2 поражения в ММА. (Екатерина Потапова)