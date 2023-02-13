У Махачева самая длинная победная серия из действующих бойцов UFC

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) довел свою победную серию до 12 побед, одолев чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2) на UFC 284.

В настоящее время Махачев занимает 8-ю строчку в списке бойцов с самой длинной победной серией. У Андерсона Сильвы 16 побед подряд (2006-2013), у Камару Усмана — 15 (2015-2022), у Джона Джонса — 13 (2010-2017), у Деметриуса Джонсона — 13 (2012-2018), у Жоржа Сент-Пьера — 13 (2007 -), у Макса Холлоуэя — 13 (2014-2019), у Хабиба Нурмагомедова — 13 (2012-2023).

В свою очередь Волкановски потерпел первое поражение в UFC и первое поражение судейским решением в карьере. Он прервал свою серию из 22 побед, длившуюся с 2013 года.