«Прикончу его». Мусаси рассказал, как победит Вандерфорда

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (48-7) сообщил, что в бою с американцем Остином Вандерфордом (11-0) не намерен доводить дело до судейского решения.

«Я победил Дугласа Лиму, Лиото Мачиду. Согласен, это не было так впечатляюще. Но знаешь, мне хорошо платят, поэтому я чувствую, что должен финишировать соперников. Я настроен прикончить его (Вандерфорда. — Прим. «СЭ»)».

Также Мусаси рассказал, в чем заключается секрет его столь долгой бойцовской карьеры.

«Мне повезло, что у меня не было серьезных травм. После каждого поражения я возвращаюсь сильнее. При этом моя команда верит не в хайп вокруг меня. Моя команда верит в меня», — добавил голландский спортсмен.

Мусаси проведет следующий бой против Вандерфорда 25 февраля на Bellator 275 в Дублине, Ирландия. Поединок пройдет за чемпионский титул Bellator в среднем весе.

Давид Хачатрян