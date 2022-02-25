Боец UFC Масвидаль: «Ковингтон читал комментарии хейтеров про себя и плакал»

37-летний боец UFC Хорхе Масвидаль (35-15) рассказал, почему Колби Ковингтон (16-3) отказался играть роль хорошего парня. Масвидаль добавил, что в начале карьеры бойца Ковингтон переживал о том, что о нем подумают другие.

«Колби читал комментарии хейтеров про себя в интернете, смущался и плакал, — сказал Масвидаль в интервью Rumble. — Сперва в своих интервью он казался милым, говоря что-то типа: «Я просто хочу победить». Болельщики поносили его, говорили, что он скучный и просили завязать со спортом. В это время я поддерживал его. Знаешь, ты не должен расстраиваться из-за слов того, кого ты даже не знаешь. Он не может принимать критику. Когда его критикуют, он ломается, пытается скрыть свои чувства. Колби плохой игрок в покер, поэтому вы можете увидеть это на его лице. Он начинает нервничать и злиться. Сейчас Колби и вовсе носит очки, потому что у него выскочил герпес. Это отвратительно».

Масвидаль подерется с Ковингтоном 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Предыдущий бой Масвидаль проиграл Усману нокаутом во втором раунде на UFC 261 (24 апреля 2021 года). Ковингтон проиграл в последнем бою Усману 6 ноября 2021 года на UFC 268 единогласным решением судей.

Давид Хачатрян