Джон Маккарти назвал Махачева «монстром»

Бывший рефери Джон Маккарти прокомментировал бой Ислама Махачева (22-1) и Бобби Грина (29-13) на UFC Fight Night 202. По мнению Маккарти, Махачев станет следующем претендентом на титул UFC в легком весе.

«Мы все знали, насколько хорош Ислам, — сказал Маккарти в своем подкасте. — Я думал, что Исламу будет тяжело провести тейкдаун в центре октагона, но он сделал все правильно. Сперва лишил соперника пространства и прижал к стенке, а затем провел тейкдаун и с этого момента полностью доминировал.

Многие люди критикуют Херба Дина за то, что он слишком рано остановил бой. Но если бы Дин дал больше времени, это ничего бы не поменяло. Бобби уже не мог двигаться, Ислам его парализовал. Сейчас Ислам может встретиться с победителем пары Оливейра — Гейджи. Кто бы из них не выиграл, победителя ждет встреча с настоящим монстром в лице Махачева".

Ранее, 27 февраля, Махачев победил Грина на UFC Fight Night 202. Россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Чарльз Оливейра (32-8) будет защищать титул UFC в легком весе против Джастина Гейджи (23-3) 7 мая на UFC 274.

Давид Хачатрян