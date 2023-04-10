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Царукян считает, что Федор Емельяненко не победил бы Джонса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец легкого веса UFC Арман Царукян поделился своими мыслями о том, каким был бы исход поединка Джона Джонса против пикового Федора Емельяненко.

«Удивило ли дебютное выступление Джонса? Вообще не удивило. У Джонса прекрасные антропометрические данные, длинные конечности. В тяжелом весе он хорошо себя чувствует. У меня друг делает крупные ставки на спорт. Перед этим поединком он позвонил и сказал: «На Сирила Гана большой коэффициент. Может, поставить?». Я ему сказал: «Не вздумай. Ставь на то, что Джонс финиширует». У Гана нет тяжелого удара, он легко на ногах двигается, очки зарабатывает. Но борьба у него нулевая. Его даже Фрэнсис Нганну переводил. Где борьба, а где Нганну. Смог бы Емельяненко во время лучшей формы, победить Джонса? Нет. Емельяненко хорошо боролся, и ударка у него неплохая была. Но Джонс намного разнообразнее, он бы не подпустил Емельяненко, не дал бы Федору кинуть свой оверхенд. Джон работал бы на дальней дистанции. За счет этого и одержал бы победу», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

4 марта на UFC 285 Джон Джонс в дебютном поединке в тяжелом весе засабмитил Сирила Гана, став новым чемпионом UFC в тяжелой весовой категории. В активе Джонса 27 побед и 1 поражение, поединок против Даниэля Кормье в июле 2016 на UFC 214 признан несостоявшимся.

Федор Емельяненко провел прощальный поединок 4 февраля 2023 года против Райана Бейдера на турнире Bellator 290. Американец отправил «Последнего императора» в нокаут в первом раунде. За свою 23-летнюю карьеру в ММА Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 7 поражений, один поединок признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/arman-carukyan-fedor-emelyanenko-ne-pobedil-by-dzhona-dzhonsa-242297/
Арман Царукян
Федор Емельяненко
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