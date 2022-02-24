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Сегодня, 15:30

Глава Bare Knuckle намерен подписать Франсиса Нганну

Президент Bare Knuckle заявил, что его компания заинтересована в подписании Нганну
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Дэвид Фельдман заявил, что его компания заинтересована в подписании чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«Мы можем подписать двух свободных агентов, которые скоро освободятся от контракта, — сказал Фельдман в интервью The MMA Hour. — Это довольно громкие имена. Однако мы нацелены на самое большое имя [Нганну]. Посмотрим, что из этого выйдет. Я не уверен, что он освободился от контрактных обязательств [с UFC], но мы определенно собираемся сделать ему предложение. Если мы сможем предложить достаточно денег, мы в игре».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния. Ранее Нганну утверждал, что хочет выйти на ринг против Тайсона Фьюри.

Давид Хачатрян

UFC
ММА
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