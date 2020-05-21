Бывший тренер Федора Емельяненко раскрыл грубую ошибку в статистике бойца

Бывший тренер команды Russian Top Team Андрей Былдин сообщил «СЭ», что в статистике Федора Емельяненко в базах Sherdog и Tapology есть ошибка.

Согласно общепринятой информации, Емельяненко дебютировал в ММА 21 мая 2000 года, а его соперником был болгарин Мартин Лазаров. По словам Былдина, Федор провел первый бой не с Лазаровым, а с грузином Леваном Лагвилавой.

— Первый бой Федора был с Лагвилавой, — сказал Былдин. — Сборная Тулы против сборной Грузии, чемпиона мира в командном первенстве. Была очень серьезная подготовка — с Волк-ханом в зале «Динамо». Это был первый турнир в Туле. Он проходил в цирке.

«СЭ» уточнил информацию Былдина. Выяснилось, что первый бой Емельяненко действительно провел с Лагвилавой — 18 августа 2000 года, а его поединок с Лазаровым состоялся 4 ноября 2000-го. Полностью интервью с Былдиным и исследование «СЭ» можно прочитать здесь.

Емельяненко досрочно победил и Лагвилаву, и Лазарова. Впоследствии он стал чемпионом Rings и Pride в тяжелом весе. Сейчас Федору 43 года, он продолжает выступления. На его счету 39 побед и 6 поражений в ММА. (Илья Андреев)