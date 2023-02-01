Экс-тренер Емельяненко: «Когда Федор приехал в Тулу, весил 98 кг. За полгода набрал до 115»

Бывший тренер бойца ММА Федора Емельяненко Андрей Былдин в интервью «СЭ» вспомнил, как начинал тренировать российского спортсмена.

— Наши тренировки были в некоторой степени простыми, примитивными, но я видел, что борцу [Федору] не хватает ударной техники для подготовки, и старался его, уже состоявшегося спортсмена-борца, переквалифицировать, заставить начать думать в плане ударной техники. В основном это был бокс, потому что у нас не было времени, чтобы готовить ноги. Это были первые полгода наших тренировок, а ноги надо растягивать, постоянно держать в форме. Когда спортсмен уже состоялся, а мышцы его уже загрубели, растянуть ноги и подготовить их к высоким ударам уже сложно. Поэтому был упор на ударную технику руками, на защиту от ударов ногами. Встречные удары, щиты, дистанция. Отрабатывали разные комбинации.

В то время не было залов [для ММА]. У нас был зал «Динамо», в котором мы набарывались, также мы арендовали помещение в 3-й школе. Там я работал с Федором индивидуально. В борцовском зале «Динамо» были мешки, мы там тренировались всей командой, а человеку трудно в таких условиях, неиндивидуально, что-то рассказать за короткий промежуток времени. Я миллион раз повторял, как делается удар, — все равно у нас локоть вперед улетал. Тяжело было. Наверное, не хватало моего энтузиазма и профессионализма, чтобы все это исправить. Приходилось делать все это самому — и все с ним. Когда Федя приехал со сборов из Старого Оскола, он ни с кем не стоял в парах, а до боев оставалось две недели. Сказал ему: «Давай, Федя, бери перчатки, начинаем работать». У меня тогда был вес где-то 70 кг, а у Феди — 115.