Арман Царукян бросил вызов Грегору Гиллеспи

25-летний проспект из Краснодара Арман Царукян (17-2) заявил о желании подраться с американцем Грегором Гиллеспи (14-1).

«Я хочу драться с кем-то из топ-10, но почти у всех есть бои, — сказал Царукян в интервью MMA Junkie. — У Грегора Гиллеспи нет боя, но он меня боится. UFC дважды предлагали мне подраться с ним, но он не хочет этого. Не знаю, чего он хочет. Я бы хотел подраться с ним, потому что он занимает 9-ю строчку рейтинга. Это был бы хороший бой, так как мы оба борцы. Если я его побью, то приближусь к титульной гонке и первой пятерке рейтинга».

По словам Царукяна, он готов вернуться в клетку летом.

«Я бы хотел подраться 5 раундов в главном событии вечера. Может быть, в июле или июне. Я готов», — добавил российский боец.

Царукян идет на серии из пяти побед. 27 февраля он одолел Йоэля Альвареса (19-3) на UFC Fight Night 202 во втором раунде техническим нокаутом.

Давид Хачатрян