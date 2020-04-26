Бывший чемпион UFC считает, что Макгрегор победил бы Фергюсона

Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес считает, что Конор Макгрегор смог бы победить Тони Фергюсона. В то же время Альварес не в шансы ирландца в боях против действующего чемпиона легкого дивизиона Хабиба Нурмагомедова или Джастина Гэтжи.

— Я думаю, что Конор справился бы с Тони. Я бы хотел увидеть его бой против Гэтжи, но не верю, что Макгрегор побьет Джастина, — цитирует Альвареса The Score. — Тем не менее, я бы посмотрел их поединок. Я до сих пор желаю его увидеть.

Стилистически мне не нравится противостояние Конора с Хабибом. Я не думаю, что Макгрегор обладает достаточным количеством опыта, чтобы каким-то образом одолеть Нурмагомедова.