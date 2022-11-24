Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:57

Макгрегор — Хабибу: «Абсолютный трус. Отец дал бы тебе пощечину»

Макгрегор обрушился с оскорблениями на Хабиба в соцсети
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор обрушился с оскорблениями на Хабиба Нурмагомедова в твиттере.
«Взгляните на вонючку, я чувствую жуткий запах. Ты абсолютный трус. Твой папа даст тебе пощечину, когда вы встретитесь снова. Ты еще не свободен. Свобода — это возможность остаться в горах Дагестана с семьей. Вместо этого ты сидишь в гостиничных номерах. Твои дети и жена одни дома. Проснись.
На самом деле, вы знаете, что я не хочу драться с вонючим мешком, есть бои намного лучше, но пусть будет известно, что этот парень самый большой ссыкун в истории боев. Отец дал бы тебе пощечину, 100 процентов», — написал Макгрегор.

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
ММА
7
1
Читайте также
Молодой российский вратарь подписал в НХЛ невыгодный контракт. Что заставило его это сделать?
Российский вратарь остановил Макдэвида! Сорокин — новая суперзвезда НХЛ
Суд в Москве арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта
В постпредстве РФ при ООН высмеяли главу миссии Украины за непристойный жест
В ДНР сформировали подразделение из украинских военнопленных
Как получить пособие на первого ребенка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тейшейра — о решении сделать бой Анкалаева титульным: «Почувствовал от UFC неуважение»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости