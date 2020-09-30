Бывший чемпион UFC Барнетт проведет бой на голых кулаках

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе американец Джош Барнетт проведет бой на голых кулаках с поляком Марчином Розальски, сообщает пресс-служба промоушена Genesis. Поединок пройдет 23 октября.

На счету 42-летнего Барнетта 35 побед и 8 поражений в ММА. У 42-летнего Розальски — 7 побед и 4 поражения. Барнетт был чемпионом UFC в 2002 году. Также выступал в Pride, Affliction и Strikeforce. Американец известен победами над Антонио Ногейрой, Фрэнком Миром, Сергеем Харитоновым, Андреем Орловским и Александром Емельяненко.