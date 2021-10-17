Бывший двукратный чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым в бою за чемпионский пояс AMC Fight Night в среднем весе (до 83,9 кг).

«Всё, как я и говорил, победа возможна ближе к концу боя. Хочу поздравить Минеева! Он провел шикарный бой! Все за всё ответили. Магомед много наговорил перед боем, а Минеев был выдержанным. Исмаилов ответил за свои слова. А я люблю, когда люди отвечают за оскорбления. Мне это нравится», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее, в ночь на 17 октября, Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде поединка в Сочи. Этот бой был вторым для спортсменов. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья. После нокаута ему потребовалась помощь врачей.