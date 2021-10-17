Чимаев поддержал Исмаилова после поражения от Минеева

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поддержал Магомеда Исмаилова, проигравшего Владимиру Минееву в поединке за титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе.

«Чемпион навсегда, брат», — написал Чимаев, опубликовав совместное фото с Исмаиловым.

Сторис Хамзата Чимаева. Фото Instagram

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде. Это был второй бой соперников. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья.