Александр Емельяненько отреагировал на победу Минеева над Исмаиловым

Боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым в поединке за чемпионский пояс AMC Fight Night в среднем весе.

«Там Исмаилов после боя уже все сказал, зачем вам меня слушать?», — сказал Емельяненко «СЭ».

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде. Это был второй бой соперников. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья. После нокаута ему потребовалась помощь врачей.