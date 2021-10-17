Александр Емельяненько отреагировал на победу Минеева над Исмаиловым
11:23
Боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым в поединке за чемпионский пояс AMC Fight Night в среднем весе.
«Там Исмаилов после боя уже все сказал, зачем вам меня слушать?», — сказал Емельяненко «СЭ».
Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде. Это был второй бой соперников. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.
На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья. После нокаута ему потребовалась помощь врачей.
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