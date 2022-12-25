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Сегодня, 16:12

Эй Джей Макки рассказал, почему нужно вести открытый судейский подсчет

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (19-1) выступает за введение открытого судейского подсчета, потому что это поможет бойцам в бою.

«Открытый судейский подсчет даст бойцам представление о том, как проходит бой. Это даст им возможность проявить двух воина. Ты проиграл раунд, и ты задаешь себе вопрос: «Действительно ли я хочу победить?» Это покажет твой характер и твои амбиции в этом виде спорта», — сказал Макки в интервью MMA Junkie Radio.

В настоящее время в MMA ведется закрытый подсчет очков — до конца поединка бойцы не знают, в чью пользу завершились раунды.

ММА
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