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Сегодня, 01:33

Алекс Волкановски признан лучшим бойцом UFC в 2022 году, Махачев стал третьим

Иван Торопцев
Корреспондент
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Алекс Волкановски.
Фото Global Look Press

Австралиец Алекс Волкановски признан лучшим бойцом 2022 года в UFC, сообщает официальный сайт промоушена.

В этом году 34-летний спортсмен провел два поединка, он досрочно победил корейца Чен Сон Джона в четвертом раунде и выиграл у американца Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Второе место в рейтинге занял бразилец Алекс Перейра, на третьей строчке — россиянин Ислам Махачев.

Волкановски является лидером рейтинга UFC pound-for-pound и действующим чемпионом организации в полулегком весе.

12 февраля австралиец проведет бой против чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева на турнире UFC 284, который состоится в Перте (Австралия).

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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