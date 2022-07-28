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Бывший боец UFC назвал Дану Уайта «лысым идиотом»

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Марк Хант (13-14) в очередной раз раскритиковал главу UFC Дану Уайта за то, что тот подарил 250 тысяч долларов YouTube-блогеру Кайлу Форджарду.

«Его поступок — это пощечина всем бойцам, — сказал Хант в интервью The AllStar. — Многие бойцы живут на 10 тысяч долларов, не могут найти спонсоров, а этот лысый идиот дарит этому ютуберу 250 тысяч долларов. Эти деньги, вероятно, не получают даже тяжеловесы. Возможно, некоторые чемпионы получают меньше. Это отвратительно. И это лучшая лига мира. Он украл деньги у бойцов, которые он заработал благодаря им».

Ранее в Сети появилось видео, как Уайт дарит 250 тысяч долларов автору YouTube-канала Nelk Boys Кайлу Форджарду. Как только видео с вручением подарка Уайта появилось в Сети, многие люди раскритиковали его за то, что он платит своим бойцам гораздо меньше денег, чем он подарил блогеру.

Дана Уайт
UFC
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