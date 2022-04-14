Бывший боец UFC Марлон Мораес объявил о завершении карьеры

Бывший боец UFC и экс-чемпион WSOF Марлон Мораес (32-10) сообщил о завершении карьеры бойца.

«Хочу поблагодарить всех, в том числе Шона Шелби, Дану Уайта и UFC за то, что дали мне так много возможностей, — написал Мораес в соцсетях. — Хочу сказать спасибо моей семье, тренерам и менеджеру, а также всем, кто был рядом и являлся частью моей карьеры. Я останусь в спорте, буду помогать молодым ребятам и моим друзьям. Также хочу поблагодарить Рикардо Алмейду, Фрэнки Эдгара и Андерсона Франса».

Мораес шел на серии из 4 поражений. Все эти поединки он проиграл нокаутом. В последнем бою против Сун Ядуна (19-6) бразилец упал в нокаут в первом раунде. Бой прошел 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада.