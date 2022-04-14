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Сегодня, 03:06

Александр Волкановски рассказал, почему не так часто совершает пробежки

Никита Горшенин
Корреспондент
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Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о своих любимых упражнениях на выносливость.

— Если бы вы могли делать к бою только три упражнения на выносливость, что за упражнения это были бы?

— Борьба, она стопроцентно помогает выносливости, спарринги и велотренажер- аэробайк. Велотренажер — это очень интенсивная тренировка для кардио.

— Какое у вас отношение к бегу?

— Я не так много бегаю. Та сердечно-сосудистая последовательность, которая создается при беге, — я делаю ее аналог в зале. Какая-то работа на борьбу, отработка техники, еще кое-какие отработки — я создаю точно такую же сердечно-сосудистую цепочку. Я не особо много бегаю.

9 апреля Волкановски победил Корейского Зомби нокаутом на UFC 273 и провел вторую защиту титула.

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