Петр Ян впервые сделал заявление после поражения Стерлингу

Российский боец легчайшего веса UFC Петр Ян (16-3) опубликовал слова благодарности своей команде и всем тем, кто его поддерживал на UFC 273.

«Друзья, прошло немного времени после боя — я остыл, эмоции утихли, — написал Ян в соцсетях. — В первую очередь хочу поблагодарить тренеров Кайрата Hypмаганбетова, Андрей Oктябринского и Шона Кобера за проделанную работу! Мы отлично пахали. Спасибо тренерам Маркосу Паррумпе и Артему Левину за помощь в крайние дни по прилету в Америку.

Спасибо всем болельщикам за вашу любовь и поддержку! Сложностей много встречается на пути, но я иду своим путем! Мне никто ничего не принес на блюдце готовое! Тоже человек, плохие дни бывают! Всех обнял».

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (20-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.