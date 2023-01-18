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Сегодня, 16:49

Джоджуа: «Менеджерам Яна нужно было работать над тем, чтобы Петру давали более удобных соперников»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший боец UFC Лиана Джоджуа ответила, не будет ли для Петра Яна слишком большим риском бой против Мераба Двалишвили.

— Нет ли такого, что Ян сильно рискует? Если проиграет, в UFC могут окончательно его списать.

— Выглядит так, что его списали. Мне кажется, его менеджерам нужно было больше поработать над тем, чтобы ему давали, нельзя так говорить, но более удобных соперников. Все-таки у него два поражения подряд. Я бы на месте его менеджеров поработала над тем, чтобы Петр вышел на серию побед против соперников, с которыми он мог бы хорошо поработать. Конечно, Мераб... Сейчас не самое хорошее время для Петра. Не хотелось бы, чтобы его списывали, но я вижу так, — сказала Джоджуа в интервью «СЭ».

Ранее стало известно, что Петр Ян и Мераб Двалишвили возглавят кард турнира UFC 11 марта в Лас-Вегасе.

Мераб Двалишвили и&nbsp;Лиана Джоджуа. «Они друг друга недолюбливают. Пару ласковых скажут». Подруга Двалишвили — о бое Яна и Мераба
Лиана Джоджуа
Мераб Двалишвили
Петр Ян
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