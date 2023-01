Леон Эдвардс: «Масвидаль мне не нравится, но я буду за него болеть»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) сообщил, что он был готов провести бой с Хорхе Масвидалем (35-16), но тот ничего не сделал, чтобы организовать этот поединок.

«Он мне не нравится, но я буду за него болеть. Хочу, чтобы он побеждал, чтобы я смог с ним подраться, но он просто продолжает проигрывать, так что трудно говорить о нашем с ним боем. Я говорил, что если он победит Гилберта Бернса в декабре или январе, то я подерусь с ним в марте, а с Усманом — летом. Но он [Масвидаль] даже этого не сделал», — сказал Эдвардс в подкасте Believe You Me.

Эдвардс проведет матч-реванш с Камару Усманом (20-2) 18 марта на UFC 286 в Лондоне

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46) в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.