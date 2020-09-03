Бывшая работница магазина получила работу в UFC

Бывшая работница магазина Саммер Тапаса получила работу в UFC. Она будет работать в службе безопасности промоушена, сообщает MMA Junkie.

Тапаса стала известна в январе этого года, когда в интрнет попала видео того, как она задерживает ворота, который пытался вынести из магазина коробку с дорогим портативным динамиком. В результате ее уволили за то, что она нарушила политику компании.

Тогда ее поддержал президент UFC Дана Уайт.

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