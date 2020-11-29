Бывшая фигуристка нокаутировала одну из самых красивых девушек UFC
Американка Джина Мазани нокаутировала соотечественницу Рейчел Остович на турнире UFC on ESPN 18 в Лас-Вегасе (США).
Бой закончился в третьем раунде — после того, как Мазани попала фронт-киком в корпус Остович. Уроженка Гавайев согнулась от боли, и рефери остановил поединок.
Bye Rach ? pic.twitter.com/7HrG9EF78g— ShayMyName (@ImShannonTho) November 29, 2020
Теперь на счету 32-летней Мазани 7 побед и 4 поражения в ММА (2-4 в UFC). Джина выросла в Анкоридже (Аляска) и свой спортивный пуь начала с фигурного катания. Ее молодой человек — боец UFC Тим Эллиотт, а родной брат Дэйв Мазани выступает в профессиональных ММА с 2007 года.
У 29-летней Остович 4 победы и 6 поражений в ММА (1-3 в UFC). Она проиграла три последних боя. Рейчел получила популярность среди поклонников ММА благодаря своей внешности. Недавно она анонсировала выход календаря, где она сфотографировалась в бикини.
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