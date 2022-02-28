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Сегодня, 15:23

Енджейчик — Ковингтону: «У тебя пустые карманы, но ты пытаешься вести себя как король»

Йоанна Енджейчик отреагировала на предстоящий бой Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля

Бывшая чемпиона UFC Йоанна Енджейчик (16-4) вспомнила времена, когда Колби Ковингтон (16-3) и Хорхе Масвидаль (35-15) были друзьями и вместе тренировались в зале American Top Team.

«Я с нетерпением жду этого боя [Масвидаль — Ковингтон], — сказала польская спортсменка в подкасте MMAFighting «The Fighter vs. The Writer» — Колби очень хороший боец. Когда заканчивалась тренировка, он еще 1,5 часа спарринговал с Масвидалем. Сейчас безумно осознавать, что они были друзьями, все время проводили вместе».

Также Енджейчик уверена, что Ковинтон пытается выглядеть королем несмотря на то, что у него пустые карманы.

«Самое худшее в Колби то, что он наговорил много лжи, — заявила Енджейчик. — Когда он выиграл временный пояс, он вел себя так, будто у него есть собственный водитель и его окружают толпы девушек. Это было неправдой. Почему ты ведешь себя как Конор Макгрегор, а затем говоришь про него ужасные вещи. Есть только один Конор. Не неси чушь, не пытайся вести себя как он. У тебя пустые карманы, а ты ведешь себя так, будто ты король».

Енджейчик подчеркнула, что Масвидаль усердно тренируется, чтобы выиграть у Ковингтона на UFC 272.

«На тренировках Хорхе сфокусирован. Он наконец получил тот бой, которого хотел. Я очень рада за него», — добавила Енджейчик.

Масвидаль подерется с Ковингтоном 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Бой станет главным событием вечера и пройдет 5 раундов по 5 минут.

Давид Хачатрян

Хорхе Масвидаль
UFC
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