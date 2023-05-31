Бувайсар Сайтиев: «Мне нравится борьба Чимаева. Он доминирует»

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев признался, что впечатлен борцовскими навыками непобежденного бойца ММА Хамзата Чимаева.

«Знаю, что Хамзат Чимаев занимался борьбой, достаточно долго в юношеском возрасте, — сказал Сайтиев на подкасте Григория Дрозда (YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка»). — Его результаты показывают, что с его борьбой все в порядке. В борьбе он доминирует. У него был серьезный поединок с Бернсом. До его поединка с Бернсом — это для меня один боец. После поединка с Бернсом я уже к нему уважительно как к профессионалу отношусь. Борьба Хамзата Чимаеве мне нравится».

На счету Чимаева в ММА 12 побед и 0 поражений.