Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:15

Бувайсар Сайтиев: «Мне нравится борьба Чимаева. Он доминирует»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев признался, что впечатлен борцовскими навыками непобежденного бойца ММА Хамзата Чимаева.

«Знаю, что Хамзат Чимаев занимался борьбой, достаточно долго в юношеском возрасте, — сказал Сайтиев на подкасте Григория Дрозда (YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка»). — Его результаты показывают, что с его борьбой все в порядке. В борьбе он доминирует. У него был серьезный поединок с Бернсом. До его поединка с Бернсом — это для меня один боец. После поединка с Бернсом я уже к нему уважительно как к профессионалу отношусь. Борьба Хамзата Чимаеве мне нравится».

На счету Чимаева в ММА 12 побед и 0 поражений.

Бувайсар Сайтиев
Хамзат Чимаев
UFC
0
Читайте также
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бувайсар Сайтиев про ММА: «Нужно ли воспитывать столько злых людей?»

Сайтиев затруднился ответить, чья борьба лучше — Хабиба или Чимаева
Новости
RSS RSS
Все новости