Бургеры, пирожные и тирамису! Хабиб все еще отъедается после боя

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился в своем Instagram фотографиями тирамису, пирожных и бургера.

7 сентября Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке UFC 242. Он одержал победу удушающим приемом в третьем раунде.