Бургеры, пирожные и тирамису! Хабиб все еще отъедается после боя
15:02
Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился в своем Instagram фотографиями тирамису, пирожных и бургера.
7 сентября Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке UFC 242. Он одержал победу удушающим приемом в третьем раунде.
Бургеры, пирожные и тирамису! Хабиб все еще отъедается после боя— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 11, 2019
? https://t.co/YavZhC1oOL pic.twitter.com/c6O436fr9s
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