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Бургеры, пирожные и тирамису! Хабиб все еще отъедается после боя

15:02
Из Instagram Хабиба Нурмагомедова.
Из Instagram Хабиба Нурмагомедова.
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Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился в своем Instagram фотографиями тирамису, пирожных и бургера.

7 сентября Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном поединке UFC 242. Он одержал победу удушающим приемом в третьем раунде.

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