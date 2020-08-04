«Будь готов не только к боксу. Я не Дастин и не Тони». Хабиб прокомментировал тренировку Гэтжи

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram прокомментировал тренировку Джастина Гэтжи. Американцу предстоит бой с россиянином 24 октября.

На этой неделе комментатор Джо Роган опубликовал видео, на котором Гэтжи тренируется с Тревором Уиттманом. Хабиб в комментариях написал: «Джастин — отличный парень и хороший соперник для меня, но когда октагон закроют, он должен быть готов не только к боксу. Я не Дастин и не Тони. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю».