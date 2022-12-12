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12 декабря, 10:11

Монсон: «Анкалаев явно выиграл бой! Это было очень плохое решение судей»

Монсон назвал плохим решение судей в бою Анкалаева и Блаховича
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии «СЭ» отреагировал на ничью в титульном поединке между российским полутяжеловесом UFC Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

«Это было очень плохое решение судей. Анкалаев явно выиграл бой. К сожалению, Анкалаев ничего не может сделать, кроме как готовиться к следующему бою. Я не думаю, что судьи были предвзяты, скорее это было плохое решение», — сказал Монсон «СЭ».

11 декабря в турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США) бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным.

Джефф Монсон
Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
ММА
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