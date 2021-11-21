Брэди единогласным решением судей победил Кьезу в со-главном поединке UFC Vegas 43

Американский боец Шон Брэди в со-главном поединке турнира UFC Vegas 43 победил соотечественника Майкла Кьезу.

Поединок в полусреднем весе завершился победой Брэди единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

На счету 28-летнего Брэди 15 побед и ни одного поражения, у 33-летнего Кьезы 18 побед и 5 поражений.

В главном поединке вечера