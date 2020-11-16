Брат Яндиева прокомментировал конфликт между Адамом и Харитоновым

Брат бойца смешанных единоборств Адама Яндиева, Абукар, в Instagram попросил не делать скоропалительных выводов о ситуации с Сергеем Харитоновым.

«Воздержитесь от своих слов и комментариев, пока не выслушаете вторую сторону. Харитонова мы очень хорошо знаем, поэтому чуть терпения. Это не тот человек, за кого себя выдает», — написал Абукар.

В результате конфликта Харитонов оказался в больнице с сотрясением мозга, переломом носа и травмой правого глаза. Он обратился в правоохранительные органы, после чего Яндиева задержали. В полиции Яндиев отказался давать показания во время доследственной проверки. Спортсмену выдали обязательство о последующей явке в полицию.

После инцидента 32-летний Яндиев стал фигурантом уголовного дела по ст. 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет колонии.