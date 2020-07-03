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Брат Нурмагомедова и Уланбеков отменили вылет на бои UFC из-за смерти отца Хабиба

3 июля 2020, 19:04
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Бойцы смешанных единоборств Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отменили вылет на «Бойцовский остров» из-за смерти Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает ТАСС.

Вылет должен был состояться 4 июля. На «Бойцовском острове» у Уланбекова запланирован на 18 июля поединок против украинца Александра Доскальчука, у Нурмагомедова — на 25 июля против британца Натаниэля Вуда.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова на 58-м году жизни стало известно в пятницу, 3 июля.

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