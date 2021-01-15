Брат Магомеда Исмаилова — о видео с убийцей педофила: «Приговор надо обжаловать в Верховном суде»
15:40
Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, прокомментировал «СЭ» пост, опубликованный в Instagram-аккаунте брата. В посте — видео с Владимиром Санкинын, получившим за убийство педофила 8 лет тюрьмы.
— Все правильно сделал, что поддержал человека. Такие приговоры вынуждают людей к тому, чтобы они проходили мимо беды. То есть человек попал в беду, а мы будем проходить мимо. Само решение судьи я считаю неправильным. В самом законодательстве в направлении педофилии есть ошибки. Надо обжаловать это решение в Верховном суде при поддержке всех людей, всего общества. Его можно спасти — зачем сидеть 8 лет за его правильный поступок?
(Константин Колмаков)
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