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Брат Исмаилова: «Минеев совершил поступок, который унижает честь человека»

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Старший брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова — Рамазан Исмаилов — прокомментировал драку между Магомедом и Владимиром Минеевым. Инцидент произошел в четверг в Москве во время турнира AMC Fight Nights.

«Мухаммад сделал такое действие, которое он делал Штыркову, — сказал Исмаилов-старший. — Мухаммад в ноги прошел, Штырков отреагировал, потом они поулыбались. А здесь Мухаммад сделал такое действие, а тот взял и микрофоном его ударил. Он [Исмаилов] ему удар не нанес, а тот взял и микрофоном его. Это честь человека унижает. Мухаммад по ходу и начал отвечать. Потасовка случилась. Видимо, Минеев всеми силами пытается сделать бой [с Исмаиловым], видя, что этот бой уходит из-под носа. Но в любом случае у нас в приоритете Шлеменко».

(Константин Колмаков)

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