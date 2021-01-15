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Брат Хабиба по прозвищу «Лев Дагестана» одержал 39-ю победу в ММА

15 января 2021, 23:53
Шамиль Завуров. Фото Instagram
Шамиль Завуров. Фото Instagram
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Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова — Шамиль Завуров — одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Ренато Гомесом на совместном турнире UAE Warriors и EFC.

На счету 36-летнего Завурова (прозвище — «Лев Дагестана») 39 побед, 6 поражений и 1 ничья в ММА. У его 33-летнего соперника — 26 побед, 13 поражений.

Завуров — президент лиги EFC, владельцем которой является Хабиб.

Еще один одноклубник Нурмагомедова — Сайгид Изагахмаев (17-2) — проиграл удушающим приемом Карлстону Харрису (15-4) из Гайяны. Поединок закончился в середине второго раунда.

Завуров выступает в легком весе, а Изагахмаев в полусреднем.

О результатах боев в Абу-Даби с участием других российских бойцов можно прочитать здесь.

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