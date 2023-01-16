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Сегодня, 10:13

Пэдди Пимблетту в марте предстоит операция на лодыжке

Давид Хачатрян
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Британский легковес Пэдди Пимблетт (20-3) с большой долей вероятности пропустит турнир UFC 286 в Лондоне, который состоится 18 марта.

Боец получил травму лодыжки в первом раунде в бою с Джаредом Гордоном (19-6) на UFC 282. На своем YouTube-канале Пимблетт показал, как он сходил к врачу, а также добавил, что операция на лодыжке должна пройти в марте.

Пимблетт в прошлом бою победил Гордона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Пэдди Пимблетт
UFC
ММА
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